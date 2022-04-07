Çin 2025 Yılına Kadar Daha Yeşil ve Akıllı Bir Kimya Sektörü Hedefliyor - Son Dakika
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Çin 2025 Yılına Kadar Daha Yeşil ve Akıllı Bir Kimya Sektörü Hedefliyor

07.04.2022 17:52
Çin 2025 Yılına Kadar Daha Yeşil ve Akıllı Bir Kimya Sektörü Hedefliyor

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Aralarında Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da olduğu devlet kurumları tarafından yayınlanan kalkınma yönergesinde, 2025 yılına kadar rekabet avantajına sahip yaklaşık 70 kimya organize sanayi bölgesi kurulacak ve söz konusu bölgelerin üretimi sektörün toplam üretiminin yüzde 70'ten fazlasını oluşturacak. Yönerge, 2025 yılına kadar dökme ürünlerin birimi başına enerji tüketiminin ve […]

Çin 2025 Yılına Kadar Daha Yeşil ve Akıllı Bir Kimya Sektörü Hedefliyor

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Aralarında Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da olduğu devlet kurumları tarafından yayınlanan kalkınma yönergesinde, 2025 yılına kadar rekabet avantajına sahip yaklaşık 70 kimya organize sanayi bölgesi kurulacak ve söz konusu bölgelerin üretimi sektörün toplam üretiminin yüzde 70'ten fazlasını oluşturacak. Yönerge, 2025 yılına kadar dökme ürünlerin birimi başına enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması ve 2016-2020 dönemine göre uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının yüzde 10'un üzerinde kesilmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Yönergede ayrıca 2025 yılına kadar yaklaşık 30 akıllı üretim örnek fabrikası ve yaklaşık 50 akıllı kimyasal örnek bölgesi inşa edileceği de kaydedildi. İnovasyonun öneminin vurgulandığı yönergede, büyük işletmelerin araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapması ve 20'den fazla temel eşdeğer teknolojide atılım yapılması çağrısında da bulunuldu.

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Bilişim, Enerji, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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