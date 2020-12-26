"Çin 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacak" - Son Dakika

"Çin 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

26.12.2020 19:32

CEBR'nin yıllık raporunda, Çin ekonomisinin koronavirüs krizinden güçlenerek çıkacağı ve 2028 yılında, ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörüsünde bulunuldu.

CEBR'nin yıllık raporunda, Çin ekonomisinin koronavirüs krizinden güçlenerek çıkacağı ve 2028 yılında, ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörüsünde bulunuldu. İngiltere merkezli Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörüsünde bulundu. CEBR'nin Cumartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ABD'ye oranla daha hızlı ve güçlü bir şekilde atlatacağı belirtildi.

Raporda, "Covid-19 pandemisi ve bunun ekonomik etkileri, söz konusu rekabette Çin'i daha avantajlı kılıyor" ifadesini kullanan uzmanlara göre, Pekin yönetiminin salgına karşı aldığı sert tedbirler ve Batı'nın ekonomik anlamda salgından çok daha fazla hasar alması sonucu, Çin'in ekonomisi bu dönemi güçlenerek atlatacak.

Büyüme beklentilerinde büyük fark

Çin, geçen yıl ortaya koyduğu 14,4 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile, aynı dönemde 21,4 trilyon dolarlık GSYİH performansı ortaya koyan ABD'nin ardından, dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeleri sıralamasında şu anda ikinci sırada bulunuyor. Ancak CEBR'ye göre Çin ekonomisi 2021 ile 2025 yılları arasında her sene ortalama yüzde 5,7; 2026-2030 döneminde de her yıl yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedecek.

Raporda ABD'nin ise 2021 yılında koronavirüs krizinin yaralarını saracağını ifade eden CEBR'ye göre, ABD ekonomisi 2022-2024 yılları arasında senede ortalama yüzde 1,9; 2025-2030 arasında ise yüzde 1,6'lık bir büyüme kaydedebilecek.

Japonya'nın bir süre daha dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan CEBR, 2030'ların başında Hindistan'ın Japonya'yı geçeceğini, Almanya'nın da dördüncülükten beşinciliğe gerileyeceğini öne sürüyor.

Reuters/ ET,BW

(c)

Çin 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi 'Çin 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacak' - Son Dakika Ekonomi


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