Video: Temiz Enerjili Araç Geliştirme, Çin'in Yeşil Çabalarına Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Video: Temiz Enerjili Araç Geliştirme, Çin'in Yeşil Çabalarına Katkıda Bulunuyor

13.09.2022 17:09
Video: Temiz Enerjili Araç Geliştirme, Çin'in Yeşil Çabalarına Katkıda Bulunuyor

Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü sağlama hedefini duyurduğundan bu yana, bu hedefi gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü sağlama hedefini duyurduğundan bu yana, bu hedefi gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Temiz enerjiye giden yolda en son gelişme, ülkenin kömür zengini Shanxi eyaletinden geldi. Çinli otomobil üreticisi Geely, bu yıl Ağustos sonu itibarıyla Jinzhong kentinde metanol hibrit sedanları piyasaya sürdü.

Genel olarak temiz ve sürdürebilir bir yakıt olduğu düşünülen metanol, özellikle de ağır araçlarda benzin yerine kullanıldığında, zararlı emisyonları büyük oranda azaltabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilir.

YAO CHUNDE, Tianjin Üniversitesi'nde Profesör:

"Metanol, petrol bazlı yakıtlarla aynı etkinliğe sahip olabilir. Petrol yakıtlarının yüzde 60'ı otomobiller için kullanılıyor. Bu nedenle yakıt tüketiminin bir bölümünü metanole dönüştürebilirsek bu gelecekte ülkemizin enerji güvenliğini güçlendirecektir."

Metanol yakıtı, binek otomobil ve ticari araçlarda yaygın olarak kullanıldığı için tüm sanayi zincirindeki işletmelerin gelişip zenginleşmesini de sağlayacak.

SONG ZHAOHUAN, Geely Yeni Enerji Ticari Araç Grubu CBO' su:

"Metanol yakıtlı araçlar temiz, verimli ve düşük maliyetli; uygulama sürecinde son derece yüksek ekonomik değer yaratabilirler. Metanol yakıtlı araçların yaygın şekilde uygulamaya konulması, metanol yakıtının yaygın şekilde kullanılmasını teşvik edebilir; bu da bu yakıtın imalat, depolanma ve taşınmasına dahil olan sektörlerin çok yönlü gelişimini sağlayabilir. Böylelikle devasa bir ekonomik hacmi olan komple bir endüstriyel ekoloji oluşturulabilir."

Ulusal Enerji İdaresi'ne göre Çin'de kömür tüketiminin payı, 2014'te yüzde 65,8 iken 2021'de yüzde 56'ya inerek tarihteki en keskin düşüşü kaydetti.

Öte yandan temiz enerji tüketiminin payı aynı dönemde yüzde 16,9'dan yüzde 25,5'e çıkarak enerji tüketimindeki artışın yüzde 60'ından fazlasına karşılık geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinzhong'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Temiz Enerjili Araç Geliştirme, Çin'in Yeşil Çabalarına Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

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