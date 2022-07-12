Çin, 2035 Yılına Kadar Ulusal Modern Bir Karayolu Ağı Kurmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, 2035 Yılına Kadar Ulusal Modern Bir Karayolu Ağı Kurmayı Hedefliyor

12.07.2022 18:20
Çin, 2035 Yılına Kadar Ulusal Modern Bir Karayolu Ağı Kurmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin, gelişmiş bölgeler arası ulaşım düzeni ve artan trafik kapasitesine sahip modern bir ekonomik sistemi sürdürme çabaları kapsamında, ulusal karayolu ağı için ana hedefleri sıralayan bir plan açıkladı.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin, gelişmiş bölgeler arası ulaşım düzeni ve artan trafik kapasitesine sahip modern bir ekonomik sistemi sürdürme çabaları kapsamında, ulusal karayolu ağı için ana hedefleri sıralayan bir plan açıkladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan genelgeye göre, ülkede 2035 yılına kadar kapsamlı, tam işlevsel, verimli, yeşil, akıllı ve güvenli bir ulusal karayolu ağı kurulması amaçlanıyor. Yeni plan, 162.000 kilometresi otoyol ve 299.000 kilometresi kara yolu olmak üzere toplam uzunluğu yaklaşık 461.000 kilometre olan ulusal yolları kapsıyor. Çin, çok merkezli bir yol ağı modeli oluşturmaya ve eyalet, kent kümeleri ve ilçeleri birbirine bağlayacak bir ulaşım ağını daha düzenli hale getirmeye çalışacak.

YORUMLAR
500
Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı İtalya'nın Kökenleri Beijing'de Sergileniyor İtalya'nın Kökenleri Beijing'de Sergileniyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2035 Yılına Kadar Ulusal Modern Bir Karayolu Ağı Kurmayı Hedefliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, 2035 Yılına Kadar Ulusal Modern Bir Karayolu Ağı Kurmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement