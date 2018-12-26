Çin, 212 Ulusal Lojistik Merkezi Kurmayı Hedefliyor
55 dakika önce
Çin, 212 ulusal lojistik merkezi inşa etmeyi ve 2035 yılına kadar gelişmiş ekonomik sisteme paralel olarak ulusal bir lojistik merkezi ağı kurmayı planlıyor.
Ulusal lojistik merkezleri için yapılan genel düzenleme ve inşaat planına göre, 2020 yılına kadar yaklaşık 30 merkez, 2025 yılına kadar da 150 tesis inşa edilecek ve toplam lojistik giderlerinin GSYİH'ya oranı yüzde 12'ye düşürülecek.
Pazartesi günü Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan plana göre 127 nitelikli, şehir kara limanı, deniz limanı, havaalanı, hizmet ve ticaret odaklı liman ve kara sınır limanından oluşan altı farklı türde lojistik merkeze ev sahipliği yapacak.
Lojistik endüstrisinde yeni iş modellerini geliştirmek için yeni teknolojiler ve ekipmanların kullanılması da desteklenecek. Sürücüsüz kamyonların ve otomatik yönlendirilen araçların, akıllı robotların ve dronların kullanılacağı tam otomatik limanlar ve akıllı depoların inşa edileceği nitelikli ulusal lojistik merkezleri teşvik edilecek.
Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, deniz yolları ve havayolları kullanılmak suretiyle önemli küresel lojistik merkezlerini, enerji ve hammaddelerin üretim alanlarını ve ticaret merkezlerini Çin'in yeni ulusal lojistik merkezlerine bağlamak için uluslararası işbirliği mekanizmaları da kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:58 Kaynak: Bültenler
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