Çin, 3 aydır gözaltında tuttuğu

Huang'ın tutuklanmadan önce Hong Kong 'daki protesto gösterileriyle ilgili haberler de yaptığı belirtiliyor.

"MeToo" Hareketi, isnat edilen suçların aktivistlerin gözaltına alınması için uydurulan gerçek dışı sebepler olduğunu açıklamıştı.

Huang, 17 Ekim 2019 tarihinde Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou 'da " kavga ve olay çıkarmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Uluslararası Af Örgütü 'nün İngiltere 'deki Ely şehri şubesi, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, 2019'de gözaltına alınan gazeteci ve aktivist Sophia Huang Xueqin'in salıverildiğini duyurdu.

Çin'in 3 aydır gözatında tuttuğu "MeToo" (Ben de) hareketi aktivistini serbest bıraktığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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