Çin, 30 uluslararası ortağın katılacağı aşı iş birliği toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika

Çin'in gelecek ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı iş birliği konulu uluslararası bir toplantıyı yöneteceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang Yi'nin, mevkidaşları ile uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler temsilcileri dahil yaklaşık 30 ortağın katılacağı toplantıya başkanlık edeceği belirtildi.

Bakanlık 5 Ağustos'ta video konferans yoluyla yapılacak toplantının, aşı iş birliğinin güçlendirilmesini, küresel alanda aşıların adil ve makul dağıtımını teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

Çin, aşı diplomasisi kapsamında, uluslararası kuruluşların yanı sıra 100'den fazla ülkeye aşı temin etti.

Temmuz başında, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVAX programına 550 milyona kadar Kovid-19 aşısının tedariki için Dünya Sağlık Örgütünün acil kullanımına onay verdiği Çinli ilaç üreticileri Sinopharm ve Sinovac ile satın alma anlaşması imzalamıştı.