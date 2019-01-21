Son Dakika Haberleri: Çin, 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti

Çin, 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti

1 saat önce

Çin ekonomisi, 2018 dördüncü çeyrekte yüzde 6.4, yılın tamamında ise yüzde 6.6 ile yaklaşık 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti.

Çin, 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti, System.String[]
Çin ekonomisi, 2018 dördüncü çeyrekte yüzde 6.4, yılın tamamında ise yüzde 6.6 ile yaklaşık 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Yatırımcılar bir yandan Pekin yönetiminin ekonomiyi hızlandıracak tedbirlerini izlerken, diğer taraftan içinden çıkılmaz bir hal alan Brexit'i takip ediyorlar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:35 

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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