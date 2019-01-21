Çin, 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti
1 saat önce
Çin ekonomisi, 2018 dördüncü çeyrekte yüzde 6.4, yılın tamamında ise yüzde 6.6 ile yaklaşık 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti.
Çin
ekonomisi, 2018 dördüncü çeyrekte yüzde 6.4, yılın tamamında ise yüzde 6.6 ile yaklaşık 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Yatırımcılar bir yandan Pekin
yönetiminin ekonomiyi hızlandıracak tedbirlerini izlerken, diğer taraftan içinden çıkılmaz bir hal alan Brexit'i takip ediyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:35
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