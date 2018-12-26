Son Dakika Haberleri: Çin, 35 Saat Uçabilen 'Akıllı Drone'unu Tanıttı

Çin, 35 Saat Uçabilen 'Akıllı Drone'unu Tanıttı

1 saat önce

Çin, savaş alanlarında kullanılmak üzere 35 saat havada kalabilen insansız akıllı hava aracı Wing Loong I-D'yi tanıttıÇin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin'in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen drone'un testi başarıyla...

Çin, 35 Saat Uçabilen 'Akıllı Drone'unu Tanıttı, System.String[]
Çin, savaş alanlarında kullanılmak üzere 35 saat havada kalabilen insansız akıllı hava aracı Wing Loong I-D'yi tanıttı

Çin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin'in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen drone'un testi başarıyla tamamladığı kaydedildi.

Yüzde yüz Çin yapımı olan ve akıllı silah kategorisinde kullanılabilecek olan Wing Loong I-D, yüksek güçlü motoru ve geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Özellikle askeri keşif uçuşları için tasarlanan drone, 10 adet duyarlı havadan vuruş füzesi taşıyabiliyor.

400 kilogram taşıma kapasitesi olan insansız hava aracı, yakıt ikmali gerekmeden 35 saat boyunca uçabiliyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:06 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi! Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti

Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:04:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, 35 Saat Uçabilen 'Akıllı Drone'unu Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]