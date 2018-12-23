Çin'den Çok Ucuza Aldığım Gtx 750 Ti Geldi! Canlı Oyun Testi
56 dakika önce
Çin den ikinci el ekran kartı arayanlara gtx 750 ti alışveriş deneyimimi anlatıyorum.
Çin
den ikinci el ekran kartı arayanlara gtx 750 ti alışveriş deneyimimi anlatıyorum. Oyun testi nin de bulunduğu Aliexpress kutu açılımı nı kaçırmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:03 Kaynak: Youtube
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