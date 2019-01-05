Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı
1 saat önce
Çin'in en soğuk bölgesi Harbin'de geleneksel Kar ve Buz Festivali başladı.
Çin
'in en soğuk bölgesi Harbin'de geleneksel Kar
ve Buz Festivali başladı
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:55 Kaynak: Youtube
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