Son Dakika Haberleri: Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı

Çin'in En Soğuk Bölgesi Harbin'de Geleneksel Kar ve Buz Festivali Başladı

1 saat önce

Çin'in en soğuk bölgesi Harbin'de geleneksel Kar ve Buz Festivali başladı.

Çin'in en soğuk bölgesi Harbin'de geleneksel Kar ve Buz Festivali başladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:55 Kaynak: Youtube

Kar, Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
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