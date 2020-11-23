Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor - Son Dakika
BBC

Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

23.11.2020 04:42
Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor, System.String[]

Çin, bu hafta Ay'a giderek 1970'lerden beri Ay'dan taş getiren ilk ülke olmayı amaçlıyor.

Çin, bu hafta Ay'a giderek 1970'lerden beri Ay'dan taş getiren ilk ülke olmayı amaçlıyor.

Eğer görev başarılı olursa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan parça toplayabilmiş üçüncü ülke olacak.

Çin'in Ay tanrıçasının adını taşıyan Chang'e-5 adlı uzay aracı, bilim insanlarının Ay'ın nasıl oluştuğunu araştırması için parça taşımayı amaçlıyor.

Bu görev, Çin'in uzaydan daha karmaşık görevler için uzaydan parça taşımakta ne kadar başarılı olduğunu ölçmek açısından da önemli olacak.

Sovyetler Birliği'nin Luna 2 adlı uzay aracı 1959 yılında ilk defa Ay'a çarparak iniş yapmış ve böylece Ay'a ulaşan ilk araç olmuştu.

O zamandan beri Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de Ay'ı hedefleyen uzay programları geliştirdi.





ABD'nin Apollı programı kapsamında ise 1969'dan 1972'ye kadar 12 astronot Ay'a inmeyi başardı ve bu yolculuklar sırasında 382 kilogram taş ve toprak taşındı.

Sovyetler Birliği de 1970'lerden beri üç başarılı görevde robotlar aracılığıyla parçalar taşıdı.

Çin ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı görevle 2 kg. taş taşımayı amaçlıyor.

Böylece Ay'ın ne kadar süre volkanik olarak aktif kaldığı ve manyetik alanının nasıl dağıldığı araştırılacak.

Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor - Son Dakika

BBC

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