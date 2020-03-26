Çin, 44 kolilik medikal malzemeyi kargo uçağıyla İstanbul'a getirdi - Son Dakika

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Çin, 44 kolilik medikal malzemeyi kargo uçağıyla İstanbul'a getirdi
6 saat önce
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi.
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi.
Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından, kargo uçağıyla İstanbul'a ulaştırılan medikal yardımlarla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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