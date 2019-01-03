Son Dakika Haberleri: Çin 5.3'lük Depremle Sarsıldı

Çin 5.3'lük Depremle Sarsıldı

18 dakika önce

Çin'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadı.

Çin 5.3'lük Depremle Sarsıldı, System.String[]
Çin'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadı.

Çin'in Siçuan bölgesi 5.3 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 08.48'de meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Depremin hissedildiği bölgelerde bazı evlerde hasar meydana geldi. Depremin merkez üssüne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tonghe kasabasında yaşayan Zhang Liang, sarsıntının yaklaşık 10 saniye sürdüğünü ifade ederek, depremin bazı evlerde çatlaklara neden olduğunu dile getirdi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

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