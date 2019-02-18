Çin, 5 Milyon Hektardan Fazla Yüksek Standartlı Tarım Arazisi Oluşturuyor

Çin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 2011'den beri kuraklığa ve sele dayanıklı tarım arazileri inşa etmeye başladı. 2018 yılının sonu itibariyle, Çin640 milyon mu, bu tür tarım arazisini oluşturdu ve tahıl üretimi ortalama olarak mu başına 100 kg arttı. Tarım arazilerindeki su, gübre ve böcek ilacı tüketimi, mu başına sırasıyla yüzde 24,3, yüzde 13,8 ve yüzde 19,1 oranında azaldı.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi öğretim üyesi Zhang Xiaoshan, gelişmiş ürün çeşitliliği ile yüksek tarımsal mekanizasyonun bir araya geldiği yüksek verimliliğe sahip bu tür tarım arazilerinin Çin'in küresel tahıl pazarında avantajlı bir konuma gelmesine yardımcı olacağını belirtti.

Çin, 2020 yılına kadar 800 milyon mu2022 yılına kadar ise 1 milyar mu yüksek standartta tarım arazisi geliştirmeyi hedefliyor.Şu anda, Çin'in ekilebilir arazisinin üçte ikisi orta ve düşük verimli alanlardan oluşurken ekilebilir arazinin yarısı sulama olanaklarından yoksun bulunuyor.