Çin, 50 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor - Son Dakika

Korona virüsün ilk olarak görüldüğü Çin, korona virüs ile mücadelede Alman BioNTech şirketinden en az 100 milyon doz korona virüs aşısı alarak 50 milyon vatandaşını aşılamayı planlıyor.

Çin merkezli ilaç şirketi Fosun Pharma, Alman BioNTech şirketinden en az 100 milyon doz korona virüs aşısı alacak. Fosun Pharma'dan yapılan açıklamada, BioNTech'e 50 milyon doz korona virüs aşısı karşılığında 125 milyon Euro'luk ön ödeme yapılması üzerinde tarafların anlaştığı belirtildi. Kalan 125 milyon Euro'nun ise aşının Çin anakarasında ticari amaçlı kullanımına onay verilmesinden sonra ödeneceği bildirilirken, ilk 50 milyon doz aşının ne zaman Çin'e gönderileceğine dair bir bilgi verilmedi. Söz konusu aşıların BioNTech'in Almanya'daki üretim tesislerinden Çin'e gönderileceği aktarıldı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşışı, daha önce İngiltere, Singapur ve ABD'de acil kullanım onayı almıştı.

Fosun Pharma ile BioNTech, ortak aşı geliştirme çalışmalarına Mart ayında başlamıştı. İki şirketin, mRNA teknolojisiyle geliştirilen BNT162 aşısıyla ilgili çalışmalarda ortaklık yapmayı kararlaştırdığı bildirilmişti.

Diğer yandan, İngiliz AstraZeneca da Ağustos ayında Çin'deki Shenzhen merkezli BioKangtai firmasıyla yerel üretim anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, AstraZeneca'nın Çin'e 2020 yılı sonuna dek 100 milyon doz, bir sonraki yıl da yine 100 milyon doz aşı sağlaması bekleniyor.

ÇİN, 50 MİLYON KİŞİYİ AŞILAMAYI PLANLIYOR

Öte yandan, Pekin yönetiminin Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı'nda büyük çaplı trafik öncesinde 50 milyon kişiye korona virüs aşısı yapmayı planladığı belirtildi. Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin geliştirdiği toplam 100 milyon doz aşının ikişer doz halinde yüksek risk gruplarına yapılacağı kaydedildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre, Çin genelindeki hastalık kontrol ve önleme merkezlerinden yetkililerin katılımıyla başkent Pekin'de düzenlenen bir toplantıda, yüksek risk gruplarının yaygın olarak aşılanması için hazırlık yapılması istendi. Aşıda öncelik tanınacak yüksek risk grupları içinde sağlık çalışanları, polis memurları, itfaiye personeli, gümrük memurları, kargo ve lojistik görevlileri, sınır kontrol memurları, bakımevi, temizlik ve kamu hizmet personelinin yanı sıra, öğrenim ya da çalışmak için ülke dışına gitmek zorunda olan kişiler yer alıyor.

Haberde, aşılamanın yakın tarihte başlamasının beklendiği, ancak tarihlerin eyaletlere göre farklılık gösterebileceği aktarılırken, ilk doz aşıların 15 Ocak'a, ikinci doz aşıların ise 5 Şubat'a kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Yaygın aşılamanın, 11 Şubat'ta başlayacak Bahar Bayramı tatili döneminde virüsün yayılma riskini azaltmak için yapılacağı belirtildi.

(Cenk Özkömür/İHA)