Son Dakika Haberleri: Çin 5G Teknolojisine Dayanan Sürücüsüz Otobüs Geliştirdi

Çin 5G Teknolojisine Dayanan Sürücüsüz Otobüs Geliştirdi

37 dakika önce

Çin, 5G teknoloji kullanımını hızlı bir şekilde takip etme çabalarının bir parçası olarak, 5G mobil şebekesinin desteklediği, sürücüsüz bir otobüsün testini yürütüyor.

Çin 5G Teknolojisine Dayanan Sürücüsüz Otobüs Geliştirdi, System.String[]

Yerel yetkililer, sürücüsüz otobüsün, Çin'in güneybatısındaki bir araç imalat merkezi olan Chongqing'de test aşamasında olduğunu belirttiler.

Denetleyici alan ağı ve lazer radar gibi teknolojilerle donatılmış otobüs, 5G mobil ağın yardımıyla tüm özerk işlemleri tamamlayabiliyor. 12 koltuğa sahip araç saatte maksimum 20 km hıza sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bu yeni nesil sürücüsüz otobüs, China Mobile, teknoloji devi Huawei, Southeast Üniversitesi ve Fransız şirketi Easy Mile tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Çin 5G teknolojisini geliştirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Çin, Guangzhou havaalanında 5G hizmetini başlattı, Qinghai Tibet platosu bölgesi için ilk 5G baz istasyonunu kurdu ve sürücüsü, sürücü kabini ve direksiyonu olmayan 5G otonom otobüsünün test sürüşlerine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:24 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Günlük Bebeğini Cami Avlusuna Bıraktı... Kimliği Tesadüfen Belirlendi CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 10:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin 5G Teknolojisine Dayanan Sürücüsüz Otobüs Geliştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]