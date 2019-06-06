Son Dakika Haberleri: Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı
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Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı

1 saat önce

– Çin, dört yerel şirkete 5G için ticari kullanım lisansı verildiğini açıkladı.

Çin 5G teknolojisini ticari kullanıma açtı, System.String[]
Çin, dört yerel şirkete 5G için ticari kullanım lisansı verildiğini açıkladı.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlete ait hizmet sağlayıcıları olan China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Broadcasting Network Corporation şirketlerine beşinci nesil mobil iletişim servisi kullanımı lisansı verildiğini duyurdu.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei yaptığı sosyal medya paylaşımında, "5G lisanslamaları tamamlandıktan sonra yabancı şirketleri de Çin'in 5G pazarına girmeye, onu geliştirmeye ve başarılarını birlikte kutlamaya davet ediyoruz" dedi.
5G konusunda küresel lider olarak görülen Huawei'den, 5G teknolojisi kullanacak şirketleri tamamen destekleyecekleri ve Çin'in 5G teknolojisinde dünya lideri olacağına inadıkları açıklaması geldi.
Çin'in bu hamlesi, ABD'nin Huawei'i kara listeye alması ve Çin'in de kendi kara listesini oluşturacağını açıklaması sonrasında geldi.


- Emir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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