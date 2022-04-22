Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi

22.04.2022 18:49
Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi

Çin, nükleer enerji kapasitesini arttırmak üzere, mevcut 3 nükleer santraline 6 yeni reaktör ekleyecek.

Çin, nükleer enerji kapasitesini arttırmak üzere, mevcut 3 nükleer santraline 6 yeni reaktör ekleyecek.

Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletindeki Sanmın Nükleer Santrali, Şandong eyaletindeki Hayyang Nükleer Santrali ve Guangdong eyaletindeki Lufıng Nükleer Santraline ikişer yeni reaktör kurulmasına karar verildi.

Sanmın ve Hayyang santrallerine ABD'li Westinghouse şirketi tarafından geliştirilen CAP1000 tipi reaktörlerin, Lufıng santraline ise Çin yapımı üçüncü nesil "Hualong One" tipi reaktörlerin kurulacağı bildirildi.

Toplamda 120 milyar yuana (18,6 milyar dolar) mal olacağı tahmin edilen reaktörlerin 6 ila 7,2 gigavat elektrik üretim kapasitesi sağlaması bekleniyor.

Çin'in mart ayında yayımladığı Beş Yıllık Enerji Planı'na göre, 2020'de 50 gigavat olan nükleer enerji kapasitesinin 2025'te 70 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

2021'in sonu itibarıyla toplam 54,6 gigavat elektrik üretme kapasitesine sahip 53 nükleer reaktör faal durumda bulunan Çin'de toplam elektrik üretiminin yüzde 5,02'si nükleer enerjiden sağlandı. Bu oran Avrupa Birliğinde yüzde 27, ABD'de ise yüzde 19'du.

Çin, karbon emisyonlarını 2030 itibarıyla en yüksek düzeye çıkarmayı, 2060 itibarıyla ise sıfırlayarak "karbon-nötr" olmayı hedefliyor. Ülke, elektrik üretiminde kömüre bağımlılığını nükleer enerjinin payını arttırarak azaltmaya çalışıyor.

YORUMLAR
500
Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek Video: Temiz Enerji, Çin'in Loess Platosu'nda Düşük Karbonlu Kalkınmayı Teşvik Ediyor Video: Temiz Enerji, Çin'in Loess Platosu'nda Düşük Karbonlu Kalkınmayı Teşvik Ediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nükleer, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Macron Avrupa'yı uyardı: Putin ile görüşmezsek müzakereci Cumhurbaşkanı Erdoğan olur
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement