Çin 60'tan fazla helikopter modeline sahip

Çin Havacılık Endüstri Kurumu'na (Aviation Industry Corporation of China -AVIC) bağlı Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü baş tasarımcısı Deng Jinghui, 12 Temmuz Cuma günü yapılan Beijing helikopter tasarım yarışmasının açılış töreninde, Çin'in 60'tan fazla modeli kapsayan tam 12 adet helikopter üretim platformu inşa ettiğini söyledi.

Deng, ülkenin üçüncü ve dördüncü jenerasyon helikopter araştırma ve geliştirme kapasitesine sahip olduğunu da açıkladı. Öte yandan, yine Deng'in açıklamalarına göre Çin yüksek hızlı, uzun menzilli, yüksek güvenilirliğe ve iyi bakım performansına sahip hava araçlarına ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Çinli profesör ve öğretim üyeleri, öğrenciler, sektör firmalarında ve kamu kurumlarında çalışanlar, havacılıkla ilgili meslek sahibi profesyoneller ve amatörler helikopter tasarım yarışmasına katılmaya davetli.