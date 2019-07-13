Son Dakika Haberleri: Çin 60'tan fazla helikopter modeline sahip
Son Dakika Güncel Haber

Çin 60'tan fazla helikopter modeline sahip

1 saat önce

Çin, kurduğu 12 adet üretim platformunda 60 fazla helikopter tasarımını üretiyor.

Çin 60'tan fazla helikopter modeline sahip, System.String[]

Çin Havacılık Endüstri Kurumu'na (Aviation Industry Corporation of China -AVIC) bağlı Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü baş tasarımcısı Deng Jinghui, 12 Temmuz Cuma günü yapılan Beijing helikopter tasarım yarışmasının açılış töreninde, Çin'in 60'tan fazla modeli kapsayan tam 12 adet helikopter üretim platformu inşa ettiğini söyledi.

Deng, ülkenin üçüncü ve dördüncü jenerasyon helikopter araştırma ve geliştirme kapasitesine sahip olduğunu da açıkladı. Öte yandan, yine Deng'in açıklamalarına göre Çin yüksek hızlı, uzun menzilli, yüksek güvenilirliğe ve iyi bakım performansına sahip hava araçlarına ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Çinli profesör ve öğretim üyeleri, öğrenciler, sektör firmalarında ve kamu kurumlarında çalışanlar, havacılıkla ilgili meslek sahibi profesyoneller ve amatörler helikopter tasarım yarışmasına katılmaya davetli.

Çin Halk Cumhuriyeti, Helikopter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:29 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin 60'tan fazla helikopter modeline sahip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]