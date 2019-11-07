Çin 6G'nin Ar-Ge çalışmalarına resmi olarak başladı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi ile Doğa Bilimleri Fonu tarafından başkent Beijing'de 6G'nin Ar-Ge çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, toplantıda, 6G'nin Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için ulusal çapta çalışma ve uzman grupları oluşturulacağı ilan edildi. Böylece, Çin'de 6G teknolojisiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları resmen başlatılmış oldu.

Söz konusu çalışma grubu, ilgili hükümet organları tarafından oluşturulacak ve 6G teknolojisine ilişkin Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmaktan sorumlu olacak.

Üniversiteler, bilimsel araştırma enstitüleri ve işletmelerden seçilen 37 uzmandan oluşturulacak uzman grubu ise 6G teknolojisiyle ilgili araştırmaların düzenlenmesi konusunda fikir ile önerilerde bulunacak ve teknik teyit sağlayacak.