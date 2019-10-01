Çin 70'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor

1 Ekim 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti yıldönümü kutlama törenini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaparak başlattı ve sözlerine "Bu büyük ulusun temelini sarsabilecek hiçbir güç yok" diyerek başladı. Şi Cinping, "Hiçbir güç, Çin halkını ve Çin ulusunu ilerletmeyi durduramaz. Hong Kong ve Makao'nun uzun vadeli istikrarını koruyacağız, sınır ötesi ilişkilerin gelişmesini ve ülkenin tamamının birleşmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Törenin en dikkat çeken bölümü olan askeri geçit töreni, 15 bin personel, 580 parça askeri araç eşliğinde devam etti. Törende sergilenen ve ilk kez görüntülenen DF-41 kıtalararası balistik füzeler yer aldı. Törende 160 askeri hava aracı ve JL-2 denizaltı misilleri de hazır bulundu.

Askeri töreni 100 bin kişilik halk yürüyüşü takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşlerden görüntü

Askeri araçlar

Tanklar, füzeler, İHA'ların bulunduğu konvoy

İzleyenlerden görüntü

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