Çin, 70'inci yıl anısına özel paralar hazırlıyor

İçinde 150 gram altın olan ve 60 mm çapındaki para 2 bin yuandan satılacak. Tüm paraların, ön yüzünde Çin'in ulusal amblemi, arka yüzünde ise "PRC'nin kuruluşunun 70. Yıldönümü" yazısı bulunacak.

Çin Merkez Bankası, 10 Eylül'den başlayarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıldönümünü kutlamak için bir madeni para çıkaracağını belirtti. People's Republic of China'nın (PRC) web sitesindeki bilgilere göre anı paralarından ikisi altın, dördü gümüş ve biri bakır alaşımlı olacak. 60 mm çapında olan altın paralardan biri 150 gram altından oluşacak ve 2 bin yuandan (yaklaşık 281 dolar) satışa çıkarılacak. İçinde 8 gram altın bulunacak olan 22 mm çapındaki diğer altın paranın değeri ise 100 yuan olarak açıklandı.

Tüm paraların, ön yüzdeki Çin'in ulusal amblemi arka yüzünde "PRC'nin kuruluşunun 70. Yıldönümü" yazısı bulunacak.

Banka, toplamda 2 bin büyük boy altın sikke ve 60 bin küçük altın paranın satışa sunulacağını açıkladı. Gümüş paralar da farklı sayı ve fiyatla satışa sunulacak. Sırasıyla 5 bin, 7 bin ve 200 bin adetlik güüş paraların satış fiyatı ise 300, 50 ve 10 yuan olacak. Çin'de 70'inci yıl kutlamaları 1 Ekim'de başlayacak.