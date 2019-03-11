Son Dakika Haberleri: Çin, 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu

Çin, 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu

48 dakika önce

Çin, ekim ayında Lion Air dün de Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçakların düşmesinin ardından ülkedeki aynı model uçakların uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Çin, 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu, System.String[]
Çin, ekim ayında Lion Air dün de Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçakların düşmesinin ardından ülkedeki aynı model uçakların uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:30 

Boeing 737, Etiyopya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 08:18:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]