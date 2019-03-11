Çin, 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu
48 dakika önce
Çin, ekim ayında Lion Air dün de Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçakların düşmesinin ardından ülkedeki aynı model uçakların uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.
Çin
, ekim ayında Lion Air dün de Etiyopya
Hava Yolları'na ait Boeing 737
Max 8 tipi uçakların düşmesinin ardından ülkedeki aynı model uçakların uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:30
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