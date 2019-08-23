Çin, 75 milyar dolar değerinde ABD malına ek vergi koydu

"Misilleme yaparız" açıklamalarının ardından Gümrük Tarifesi Komisyonu yaklaşık 75 milyar dolar değerinde 5 bin 78 ABD ürününe yüzde 5 ve yüzde 10 arasında ek vergi koyma kararı aldı. İki ayrı tarihte uygulanacak olan yeni tarifelerin ilki 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Söz konusu ek vergiler içinde otomobillerin olduğu belirtiliyor.

Çinli şirketlere ambargo uygulayanlar "güvenilmez varlıklar" listesine alınacak

Öte yandan Çin, uluslararası ekonomik kuralları koruma altına almak ve yabancı sermayeyi çekmek için iki yeni liste hazırlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, piyasaya erişimde negatif listenin yeni versiyonu ve yeni oluşturulan güvenilmez varlıklar listesinin kısa süre içinde yayımlanacağını söyledi.

Piyasaya erişim negatif listesinin yeni versiyonu, yabancı sermayenin Çin'e girişindeki sorun yaratan pürüzleri giderecek ve tarife dışı engeller sorununun çözümüne katkıda bulunacak.

Güvenilmez varlıklar listesiyse piyasa kurallarına ve sözleşme ruhuna aykırı olan, ticari olmayan amaçlarla Çinli işletmelere abluka uygulayan veya tedariki kesen, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren, Çin'in ulusal güvenliğini tehdit eden yabancı işletme, örgüt veya şahıslardan oluşacak.

Gao Feng, piyasaya erişim negatif listesinin yeni versiyonunun, Çin'in dışa açılmayı genişletme kararlılığını yansıttığını belirterek "Güvenilmez varlıklar listesi ise Çin'in ulusal güvenliği, işletmelerin ve kamu çıkarının, uluslararası ekonomik ve ticari kuralların korunmasını hedefliyor" bilgisini verdi.