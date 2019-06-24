Son Dakika Haberleri: Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na Ortak Ülke olarak katılacak
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Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na Ortak Ülke olarak katılacak

19 dakika önce

88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na Ortak Ülke olarak katılacak, System.String[]
88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Düzenlenen etkinliğe bu yıl, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkeleri arasında yer alan Çin, ortak ülke olarak katılacak.

Söz konusu katılım ile hem iki ülke karşılıklı olarak önemli bir tanıtım fırsatı elde etmiş olacak, hem de Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri boyuta taşınacak.

Her yıl gerçekleştirilmekte olan ticari etkinlikte Ticaret Bakanlığı dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey resmi heyetleri ağırlıyor. Bu etkinlikle Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyeli konuklara tanıtılırken yeni işbirliği olanaklarını keşfetme imkanı da oluşuyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na 2017'de Rusya, geçtiğimiz yıl ise Sırbistan ortak ülke olarak katılmış, bu ülkeler iktisadi olarak güçlü yönlerinin yanı sıra kültürel özelliklerini de tanıtma fırsatı bulmuşlardı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Ekonomi
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