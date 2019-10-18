Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti
17 dakika önce
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştı.
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştı. Dolar bazındaki artış ise yüzde 3.8 artarak 100 milyar doların üstüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:07
ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak