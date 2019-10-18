Son Dakika Haberleri: Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti
Son Dakika Ekonomi Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti

Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti

17 dakika önce

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştı.

Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti, System.String[]

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştı. Dolar bazındaki artış ise yüzde 3.8 artarak 100 milyar doların üstüne çıktı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:07 
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