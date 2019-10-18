Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştı. Dolar bazındaki artış ise yüzde 3.8 artarak 100 milyar doların üstüne çıktı.