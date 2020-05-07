Çin, AB büyükelçilerinin makalesini sansürledi - Son Dakika

Çin, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri tarafından kaleme alınan bir makaleye sansür uyguladı.

South China Morning Post'un haberine göre, resmi China Daily gazetesinde dün sansürlü yayımlanan makaleyle ilgili gelişme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ABD, Pekin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekseninde yaşanan gerilimin ardından geldi.

AB'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Chapuis ve Çin'de görev yapan 27 üye ülkenin büyükelçilerinin imzası bulunan makalenin yayımlanması ilk etapta Çin Dışişleri Bakanlığının itirazı üzerine engellendi.

Makalede tartışma konusu olan cümlenin, "Ancak Çin'deki koronavirüs salgını ve akabinde son üç ayda dünyanın geri kalanına yayılması, önceden var olan planlarımızın geçici olarak asıl hedefinden sapması anlamına geldi." olduğu belirtildi.

AB'nin makalenin İngilizcesinin bu cümle olmadan yayımlanmasına izin verme kararı aldığı ancak China Daily'nin söz verdiği gibi Çincesini yayımlamadığı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson, AB ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıl dönümüne denk gelen, "Küresel krizde AB-Çin ilişkileri hayati" başlıklı makalenin "olduğu gibi yayımlanmamasından üzüntü duyduklarını" dile getirdi.

Salgınla ilgili DSÖ'yü de hedef alan iddialar

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise iddiaları yalanlayarak "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray'ın, Kovid-19 konusunda Çin ve DSÖ'nün herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat verdiği iddia edilmişti.