Çin-Ab Liderleri Toplantısı, Çin-Ab İlişkilerinde Stratejik Liderlik Sağlıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Sözcü Wang, bu açıklamayı, günlük basın toplantısında Çin-AB liderleri toplantısına yönelik düzenlemeleri paylaşmasının istenmesi üzerine yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video görüşme aracılığıyla biraraya geleceğini ifade eden Wang, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın da liderler toplantısına eş başkanlık yapacağını belirtti.

Sözcü, Çin ile AB'nin dünya barışını sürdürmede iki önemli güç, ortak kalkınmayı desteklemek için iki önemli pazar ve insanlığın gelişmesi davasını ileri taşıyacak iki medeniyet olduğunu söyledi. Mevcut uluslararası durumun artan belirsizliklerle birlikte hızla değişebildiğini kaydeden Wang, iki tarafın stratejik iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni geliştirmesi, fikir birliği yaratması ve karşılıklı saygı ile çıkar ekseninde diyalog ve işbirliği kurması gerektiğini kaydetti. Sözcü, tarafların aynı zamanda uluslararası duruma istikrar ve olumlu enerji enjekte etmek için de Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve sağlam gelişimini desteklemesi gerektiğini ifade etti.