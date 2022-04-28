Çin-Ab Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 12,2 Arttı - Son Dakika
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Çin-Ab Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 12,2 Arttı

28.04.2022 16:03
Çin-Ab Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 12,2 Arttı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin yılın ilk çeyreğinde güçlü şekilde arttığını söyledi.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin yılın ilk çeyreğinde güçlü şekilde arttığını söyledi. Gao, olağan basın toplantısında, ikili ticaretin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artışla 205,87 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde, mekanik ve elektrikli ürünler, hafif endüstriyel ürünler ve yüksek teknolojili ürünlerde ikili ticaret sırasıyla yüzde 10, yüzde 19 ve yüzde 31 arttı.

Çin ile AB'nin geniş ortak çıkarları paylaştığını ve aralarında derin işbirliği temelinin bulunduğunu söyleyen Gao, iki ekonominin birbirini çok tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti. Gao, ikili işbirliğinin hem iki tarafa hem de dünya ekonomisinin toparlanmasına yararı olduğunu söyledi. Gao ayrıca, Çin'in endüstriyel ve tedarik zincirlerin istikrarını korumanın yanı sıra ikili ekonomik ve ticaret işbirliğinin gelişmesine ivme katmak için salgın önleme, dijitalleşme, bilim ve teknolojideki yeni büyüme faktörlerini güçlendirmede AB ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin-Ab Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 12,2 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin-Ab Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 12,2 Arttı - Son Dakika
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