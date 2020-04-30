Çin, ABD Başkanı Trump'a seçim kaybettirecekleri yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çin'in kendisine seçimi kaybettirmek için uğraştığına" yönelik iddialarını yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump'ın "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatleri bunun apaçık kanıtıdır." açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Birçok kez söyledik, ABD'nin seçimleri ABD'nin kendi iç işleridir. Çin, müdahale etmekle ilgilenmiyor." ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, ABD'li siyasetçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızları nedeniyle dikkati başka yöne çekmek için uğraştıklarını ve bu durumun kendi içlerindeki ciddi sorunları açığa çıkardığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, dün basına yaptığı açıklamada, Çin'in kendisine seçim kaybettirmek için her şeyi yapabileceğini iddia etmişti.

Trump ayrıca Pekin hükümetinin kendisinin ticaret ve diğer konularda yaptığı baskıları durdurması için Joe Biden'ın seçimi kazanmasını istediğini öne sürmüştü.