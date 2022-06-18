Çin, ABD Büyükelçisinin Salgın Karşıtı Politikaya Dair Sözlerini Yalanladı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ün Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasına dair sözlerini yalanladı. Basın brifinginde konuşan Wang, "Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasını izlemesinin sebebi, 1,4 milyar insanın hayatını ve sağlığını her şeyin önüne koymasıdır" dedi ve bu durumun ÇKP ile Çin yönetiminin insanları ve onların hayatlarının korunmasına en büyük önceliği veren yönetim felsefesinin kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam beklentisi pandemi döneminde düşerken Çin'in ortalama yaşam beklentisinin son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Wang, Çin'in Kovid sınırlama tedbirlerinin, etkili olduğu kanıtlanmış bulunan Kovid durumundaki en son gelişmelere daha iyi karşılık verebilmek amacıyla sürekli olarak ayarlandığını belirtti. Çin'deki genel salgın ölçümlerinin istikrara sahip olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in Shanghai'da, hayatın ve işin normale döndüğü diğer yerlerde, virüs bulaşmasını etkili bir şekilde kontrol altına aldığını kaydetti. Wang, Çin'in Kovid politikasının ulusal gerçekliğine uygun olduğunu, bunu da zamanın gösterebileceğini ekleyerek "Gerçekler, halihazırda uygulanan anti-salgın protokollerin dinamik sıfır Kovid hedefine ulaşılmasına yardımcı olabileceğini kanıtladı" dedi.

Wang, Çin'in bilime dayalı, kesin ve etkili salgın önleme ve kontrol tedbirleriyle ülkenin sadece koronavirüsün ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisini çok büyük ölçüde azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda istikrarlı bir ekonomik büyüme de elde ettiğini ifade etti. Wang, "Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, Çin ekonomisi kademeli bir şekilde Kovid-19'un gölgesinden çıktı ve ana endeksler Mayıs ayında daha iyi performans gösterdi. Çin ekonomisi toparlanma ivmesi gösterdi" dedi. Çin'in dış ticaretinin Ocak-Mayıs arasındaki dönemde yüzde 8,3 arttığını ve doğrudan yabancı yatırımın bir önceki yıla göre yüzde 17,3 arttığını kaydeden Wang, Çin'in etkili Kovid politikasının, istikrarlı ekonomik performans, güvenli ve korunaklı kalkınma sağlama konusunda kendine tam bir güvene sahip olduğunu söyledi. Wang, "Aynı dönemde Güney Kore, ABD ve Almanya'dan gelen yatırım sırasıyla yüzde 52,8, yüzde 27,1 ve yüzde 21,4 arttı" dedi.

Wang, "Bu özel veriler, yabancı yatırımcıların Çin'e yatırım yapma konusundaki gerçek ilgisini ve Çin'in sosyoekonomik gelişimine olan güvenini yansıtıyor" diye konuştu. Wang, etkili Kovid politikasının sosyoekonomik kalkınma için iyi bir temel ve elverişli bir iş ortamını teşvik etmek amacıyla önemli bir koşul sağladığının açık kanıtı olduğunu söyledi. Wang Wenbin, "Etkili Kovid kontrolü, istikrarlı ekonomik performans ile güvenli ve korunaklı kalkınma sağlama konusunda tamamen kendimize güveniyoruz" diye ekledi.