Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi

02.06.2022 14:32
Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gerçek anlamda uygulamasını istedi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gerçek anlamda uygulamasını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Biden yönetiminin Çin stratejisini "yatırım yap, uyumlu hale getir ve rekabet et" olarak nitelendirdi. Günlük olağan basın toplantısında konuşan Zhao, Blinken'ın bu sözüne cevap olarak, Çin'in her zaman bağlantılı, çeşitlilik içinde, kapsayıcı, güvenli ve ortak faydaya dayalı bir dünya kurmanın hem Çin'in hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlenmesi gereken bir sorumluluk ve zorunluluk olduğuna inandığını söyledi. Zhao, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin meşru yatırımlar yoluyla kalkınma sağladığını görmekten memnun olduğunu, ancak Çin'i "hayali bir düşman" haline getirmemesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yenilikçilik ve rekabet gücünü nasıl ilerlettiğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine bağlı olduğunu belirten Sözcü Zhao, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i baskı altına almaması ve sınırlamaması, Çin'in iç işlerine karışmaması ve Çin'in çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Zhao, "Böyle bir şey olursa, Çin buna kararlılıkla karşı çıkacaktır" dedi. Zhao, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleri arasındaki normal koordinasyon ve işbirliğine karışmadığını, ancak bu ilişkilerin üçüncü tarafların çıkarlarını hedeflememesi, bu çıkarlara zarar vermemesi veya uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmemesi gerektiğine işaret etti. Zhao, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomi ve ticaret alanlarında bir rekabet yaşandığını inkar etmediğini söyleyerek şunları ekledi: "Ancak bizim ilişkilerimiz rekabetle tanımlanmamalı ya da biz sıfır toplamlı vahşi rekabet peşinde koşmamalıyız veya rekabet kisvesi altında büyük güç çatışmasına girmemeliyiz."

Sözcü Zhao, ABD tarafının Çin-ABD ilişkilerini süper güç çatışması olarak tanımlamakta ve "ben kazanayım sen kaybet" politika hedeflerini takip etmekte ısrar etmesinin, iki ülkeyi mücadele ve çatışmaya itmekten ve dünyayı bölünmeye ve karmaşaya sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını söyledi. Zhao, ABD tarafının geçtiğimiz günlerde Çin politikası hakkındaki açıklamasının "eski şarabı yeni şişede sunmaktan" başka bir şey olmadığını söyledi. Zhao'ya göre "üç maddelik yaklaşım", Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm iç ve dış kaynaklarının Çin'i çevrelemek, baskılamak ve kontrol altına almak için kullanılmasından ibaret. Zhao, "Çin-ABD ilişkileri önemli bir kavşakta bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru seçimi yapması gerekir. Kelime oyunları oynamak yerine çabalarını karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliğine odaklanması gerekir" dedi.

YORUMLAR
500
100 bin liralık lüle taşından pipo hırsızlığına tutuklama 100 bin liralık lüle taşından pipo hırsızlığına tutuklama ABD'den Çin'i Karalamak Amacıyla Yalan ve Söylenti Üretip Yaymayı Bırakması İstendi ABD'den Çin'i Karalamak Amacıyla Yalan ve Söylenti Üretip Yaymayı Bırakması İstendi
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement