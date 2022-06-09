Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli bir temsilci Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taiwan'a silah satmakla yaptığı hatalı davranışı bir an önce düzeltmesi ve Taiwan'la ilgili konularda ateşle oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu sözleri, ABD'nin ilgili departmanının Taiwan'a yaklaşık 120 milyon ABD doları değerinde savaş gemisi parçası satma kararına cevap olarak verdi.

Ma, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının, tek-Çin ilkesinin ve başta 17 Ağustos tarihli bildiri olmak üzere Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Ma ayrıca Demokratik İlerleme Partisi makamlarının yeniden birleşmeye direnmek için güç kullanma girişiminin, Taiwan milliyetçilerini bir ızdırap çukuruna düşürmekten başka bir şeye yaramayacağı uyarısında da bulundu.