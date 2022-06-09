Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi

09.06.2022 21:14
Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli bir temsilci Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taiwan'a silah satmakla yaptığı hatalı davranışı bir an önce düzeltmesi ve Taiwan'la ilgili konularda ateşle oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli bir temsilci Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taiwan'a silah satmakla yaptığı hatalı davranışı bir an önce düzeltmesi ve Taiwan'la ilgili konularda ateşle oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu sözleri, ABD'nin ilgili departmanının Taiwan'a yaklaşık 120 milyon ABD doları değerinde savaş gemisi parçası satma kararına cevap olarak verdi.

Ma, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının, tek-Çin ilkesinin ve başta 17 Ağustos tarihli bildiri olmak üzere Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Ma ayrıca Demokratik İlerleme Partisi makamlarının yeniden birleşmeye direnmek için güç kullanma girişiminin, Taiwan milliyetçilerini bir ızdırap çukuruna düşürmekten başka bir şeye yaramayacağı uyarısında da bulundu.

YORUMLAR
500
Çin'in Deri Sektöründe İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydedildi Çin'in Deri Sektöründe İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydedildi Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 21:20:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını İptal Etmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement