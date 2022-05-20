Çin, ABD'den Taiwan ile İlgili Konuları Dünya Sağlık Asamblesi'nde Gündeme Getirmeyi Bırakmasını İstedi - Son Dakika
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Çin, ABD'den Taiwan ile İlgili Konuları Dünya Sağlık Asamblesi'nde Gündeme Getirmeyi Bırakmasını İstedi

20.05.2022 01:03
Çin, ABD'den Taiwan ile İlgili Konuları Dünya Sağlık Asamblesi'nde Gündeme Getirmeyi Bırakmasını İstedi

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in Taiwan bölgesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımının, tek Çin ilkesine uygun şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in Taiwan bölgesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımının, tek Çin ilkesine uygun şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Zhao, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Washington'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü Taiwan'ı 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) gözlemci olarak katılmaya davet etmesi için kuvvetli şekilde desteklediği yönündeki açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

"ABD'nin açıklamasına kesinlikle karşı çıkıyoruz" diyen Zhao, "Dünyada sadece bir Çin var ve Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası. Çin'in Taiwan bölgesinin DSÖ de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımı tek Çin ilkesine uygun şekilde ele alınmalı" diye konuştu. Sözcü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı 2758 ile DSA'nın 25.1 sayılı kararlarının, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini, Çin'in sırasıyla BM ve DSÖ'deki tek meşru temsilcileri olarak açıkça tanıdığını hatırlattı. Zhao, "Bu iki kararda teyit edilen tek Çin ilkesi, uluslararası toplumdan evrensel anlamda destek gördü ve ezici bir halk desteğiyle inkar edilemez ve durdurulamaz bir yaklaşımı temsil ediyor" dedi.

Çin merkezi hükümetinin Taiwan bölgesindeki vatandaşların sağlığına ve refahına büyük önem verdiğini ve Taiwan'ın küresel sağlık faaliyetlerine katılımı için tek Çin ilkesine uyulmasının ön koşul olduğu bir düzenleme yaptığını söyleyen Zhao, Taiwan'ın bilgi edinme ve uluslararası Kovid-19 müdahale sürecine katılma yollarının engellenmediğine işaret etti. Sözcü, "ABD, tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriye sadık kalmalı, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilere yön veren temel normlara uymalı ve Taiwan ile ilgili meselelere dikkat çekmek için DSA'yı kullanmaya son vermeli" dedi. Zhao, "Çin'i kontrol altına almak için Taiwan kartını oynama yönündeki her türlü girişim, uluslararası toplumun ezici bir çoğunluğu tarafından kesin bir dille reddedilecek ve girişim başarısızlığa mahkum olacak" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'den Taiwan ile İlgili Konuları Dünya Sağlık Asamblesi'nde Gündeme Getirmeyi Bırakmasını İstedi - Son Dakika


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