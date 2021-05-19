Çin, ABD donanmasının Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto etti - Son Dakika

Çin, ABD donanmasının 7. filosuna bağlı bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto etti.

Çin Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Cang Çunhuy, "ABD'nin eylemleri Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış sinyaller vermekte, bölgedeki güvenlik durumunu bilinçli olarak sabote ederek Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Cang, Çin silahlı kuvvetlerinin gemiyi tespit ederek geçişini izlediğini, tüm tahrik ve tehditlere karşı kendini savunabilecek durumda olduğunu belirtti.

ABD Donanması 7. Filosu, dün yaptığı açıklamada, güdümlü füzelerle donanmış USS Curtis Wilbur muhribinin uluslararası hukuka uygun olarak Tayvan Boğazı'ndan rutin geçişini yaptığını bildirmişti.

Geçişin ABD'nin Hint Pasifiği bölgesinde açıklık ve serbestliğe bağlılığını gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, "ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, denize açılmayı ve aktif olmayı sürdürecektir." ifadesine yer verilmişti.

Pekin yönetimi, geçen ay, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden itibaren, ABD savaş gemileri ve istihbarat uçaklarının Çin karasularındaki faaliyetlerinde belirgin artış görüldüğünden yakınmıştı.

Tayvan sorunu

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, Tayvan Adası'nı ana karanın parçası, Tayvan Boğazı'nı ise kendi karasuları olarak görüyor ve bölgedeki yabancı askeri güçleri tehdit olarak algılıyor.