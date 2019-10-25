Son Dakika Haberleri: 'Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor'
Son Dakika Güncel 'Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor'

'Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor'

37 dakika önce

Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmeler olumlu geçiyor.

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Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

'Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor'

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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