'Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor'
37 dakika önce
Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmeler olumlu geçiyor.
Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmeler olumlu geçiyor
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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