Son Dakika Haberleri: Çin: "ABD, Hong Kong'dan kirli ellerini çeksin"
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Çin: "ABD, Hong Kong'dan kirli ellerini çeksin"

19 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bir an önce Hong Kong'a uzattığı kirli ellerini çekmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Çin:
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, " Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bir an önce Hong Kong'a uzattığı kirli ellerini çekmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Sözcü Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarına karşı yapılan gösterilere yönelik, ABD'nin toplanma ve ifade özgürlüğü çağrısına ilişkin açıklamalar yaptı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:22 
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