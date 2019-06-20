Son Dakika Haberleri: Çin, ABD ile ilişkilerde tehdit ve ek vergilerin çözüm sağlamayacağı görüşünde
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Çin, ABD ile ilişkilerde tehdit ve ek vergilerin çözüm sağlamayacağı görüşünde

1 saat önce

Çin yönetimi, ABD'nin tehditleri ve getirdiği ek vergilerin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sorunun çözümü konusunda fayda sağlamayacağını bildirdi.

Çin, ABD ile ilişkilerde tehdit ve ek vergilerin çözüm sağlamayacağı görüşünde, System.String[]
Çin yönetimi, ABD'nin tehditleri ve getirdiği ek vergilerin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sorunun çözümü konusunda fayda sağlamayacağını bildirdi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tehdit dilinin ve Çin ürünleri için konulan ek vergilerin iki ülke arasındaki ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sağlamayacağı belirtildi.
İki ülke arasında yaşanan sürece dair açıklamalarda bulunan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng de karşılıklı saygı noktasındaki temel endişelerinin uygun bir şekilde göz önüne alınması gerektiğini söyledi.
Gao, "ABD, Çin'e karşı tek taraflı ticari önlemler almaya devam ederse bu durum kendi ekonomisine ve halkının refahına ciddi sıkıntılar oluşturacaktır." diye konuştu.
Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefonda görüştüğü belirtilmişti.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerginlik devam ederken, karşılıklı getirilen ilave gümrük vergileriyle "ticaret savaşları" endişesi artmıştı.
Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında geçen ay sonunda yapılan son müzakerelerde net uzlaşma sağlanamamıştı.
Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde, iki liderin gümrük vergileri ve ikili ticari ilişkiler konusunu detaylı ele alması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:32 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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