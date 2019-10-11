"çin abd ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz"
1 saat önce
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.
Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He'den gelmişti.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump
ve Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamalarda ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.
Trump ve Liu'nun günün ilerleyen saatlerinde görüşmeleri bekleniyor.
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