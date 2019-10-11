Son Dakika Haberleri: "çin abd ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz"
Son Dakika Ekonomi 'çin abd ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz'

"çin abd ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz"

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.

Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He'den gelmişti.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.

Trump ve Liu'nun günün ilerleyen saatlerinde görüşmeleri bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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