Son Dakika Haberleri: Çin: "Abd ile Müzakereler Devam Edecek"

Çin: "Abd ile Müzakereler Devam Edecek"

1 saat önce

Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çin ile ABD arasında düzenlenen ticaret müzakerelerinde tarafların müzakerelerin sürdürülmesi üzerinde anlaştığı belirtildi.

Çin:
Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çin ile ABD arasında düzenlenen ticaret müzakerelerinde tarafların müzakerelerin sürdürülmesi üzerinde anlaştığı belirtildi.

Başkent Pekin'de gerçekleşen ve iki gün sürmesi planlanırken bir gün gecikmeli olarak tamamlanan müzakerelere katılan heyetlere ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish ile Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen başkanlık etti. Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, "Taraflar, iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı aktif şekilde hayata geçirerek, her iki tarafı da ilgilendiren ticari ve yapısal sorunlar üzerinde kapsamlı, derinliğine ve ayrıntılı temaslar gerçekleştirdi" denildi. Müzakerelerin iki taraf arasındaki anlayışı derinleştirerek, karşılıklı endişelerin doğru şekilde ele alınması için bir temel oluşturduğu belirtilen açıklamada, "İki taraf, yakın teması sürdürme konusunda anlaştı" ifadesine yer verildi. ABD Tarım Bakanlığının Ticaret ve Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ted McKinney dün yaptığı açıklamada, bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleşen müzakereleri, "Bizim için iyiydi" sözleriyle değerlendirmişti.

Ateşkes Mart'ta bitecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında düzenlenen G20 Zirvesi esnasında 90 günlük ateşkese varmalarının ardından iki ülkeden heyetler ilk kez bir araya geldi.

İki ülkenin 1 Mart itibarıyla bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yönelik gümrük tarifesini yüzde 10'dan 25'e yükseltmesi bekleniyor. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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