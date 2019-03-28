Son Dakika Haberleri: Çin: ABD ile Ticaret Görüşmeleri Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

Çin: ABD ile Ticaret Görüşmeleri Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

1 saat önce

– Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, ABD ile aylardır yaptıkları ticaret görüşmelerinin "yoğun bir şekilde" sürdüğü belirtildi.

Çin: ABD ile Ticaret Görüşmeleri Yoğun Bir Şekilde Sürüyor, System.String[]
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, ABD ile aylardır yaptıkları ticaret görüşmelerinin "yoğun bir şekilde" sürdüğü belirtildi.

Söz konusu açıklamada, çeşitli telefon görüşmeleriyle iki tarafın da gelişme gösterdiğine dikkat çekilirken, "hala yapacak çok iş olduğu" da vurgulandı.

Pekin yönetimi ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in yüksek düzey ticaret müzakereleri için Perşembe günü Pekin'de olacağını doğruladı. Lighthizer ve Mnuchin iş yemeği için gün içinde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile bir araya gelecek. Ayrıca Liu He'nin de görüşmelere devam edilmesi için gelecek hafta Washington'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Medyada yer alan bazı haberler, Çin'in ABD'ye mecburi teknoloji transferleri de dahil olmak üzere şu ana dek iki ülke arasında bir anlaşmaya varılmasını engelleyen çeşitli sorunlar hakkında "eşi benzeri görülmemiş teklifler" yaptığını öne sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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