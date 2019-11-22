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Çin: ABD ile ticaret savaşından çekinmiyoruz

6 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediklerini ancak bir ticaret savaşından da çekinmediklerini söyledi.

Çin: ABD ile ticaret savaşından çekinmiyoruz, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediklerini ancak bir ticaret savaşından da çekinmediklerini söyledi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pekin'de bu hafta düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada "Hep söylediğimiz gibi, bir ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz" dedi. Şi "Eğer gerekli olursa karşı saldırıda bulunacağız ama bir ticaret savaşı içinde olmamak için aktif olarak çalışmaktayız" diye konuştu. Çinli lider ABD ile "karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasının birinci aşaması üzerinde çalışmak istediklerini" söyledi.


Şi'nin bu konuşmasını dinleyenler arasında ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD eski Hazine Bakanı Hank Paulson ve ABD eski Ticaret Temsilcisi Mike Froman'ın da bulunduğu belirtiliyor.


Dünyanın en büyük iki ekonomik gücü olan Çin ile ABD bir yıldan uzun süredir ticari anlaşmazlık içinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i Amerikan şirketlerinin zararına, adil olmayan ticari faaliyetlerde bulunmakla ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçluyor. Trump ABD'ye ithal edilen Çin ürünlerinin büyük bölümünü kapsayacak şekilde gümrük vergilerini artırma kararı almıştı. Pekin de bu karara ABD ürünlerine gümrük vergilerini artırarak yanıt vermişti.


The Wall Street Journal Perşembe günü Çin'in başlıca müzakerecisi olan Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'li mevkidaşlarını bir uzlaşmaya varmak için Pekin'e davet ettiğini yazmıştı.


ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger Perşembe günü Bloomberg Medya Grubu'nun organize ettiği forumda yaptığı konuşmada sürmekte olan ticaret savaşında gerçek bir savaş tehlikesi olduğunu söylemişti. Kissinger ticaret müzakerelerinin iki ülke arasındaki Hong Kong benzeri anlaşmazlıklarla ilgili daha maddi müzakereleri "ikame" ettiğini belirtmişti. Kissinger her iki tarafın da "dünyadaki her olayı bir çatışma perspektifinden" ele almasının, "insanlık açısından tehlikeli" olduğunu belirtmişti.


AP, AFP/ EC, BK


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:12 
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