Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadı - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından imzalanan ve Canberra'nın nükleer enerjili denizaltılar edinmesine yardımcı olacak yeni güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadıklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de günlük haber brifinginde, Çin'in, ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından imzalanan güvenlik ortaklığı anlaşması "Aukus"u yakından izlediklerini söyledi.

Cao, yeni güvenlik ortaklığının bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini belirterek, "Aukus, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor, silahlanma yarışını yoğunlaştırıyor ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Cao, güvenlik ortaklığının, "imzalayan ülkelerin, nükleer ihracatı jeopolitik oyunlar için bir araç olarak kullandığını bir kez daha kanıtladığını" savundu.

Aukus güvenlik ortaklığı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "Aukus" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve bu ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşma Çin'e karşı yapıldı

Bu ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Çin'in artan etkisine karşı İngiltere'ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, geçen hafta Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı.