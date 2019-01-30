Son Dakika Haberleri: Çin-ABD-Kanada üçgeninde 'Huawei' gerilimi

Çin-ABD-Kanada üçgeninde 'Huawei' gerilimi

44 dakika önce

Çinli teknoloji devi Huawei'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Vancou'un ABD'ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada ve ABD hattında gerilimin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Çin-ABD-Kanada üçgeninde 'Huawei' gerilimi, System.String[]
Çinli teknoloji devi Huawei'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Vancou'un ABD'ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada ve ABD hattında gerilimin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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