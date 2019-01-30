Çin-ABD-Kanada üçgeninde 'Huawei' gerilimi
44 dakika önce
Çinli teknoloji devi Huawei'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Vancou'un ABD'ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada ve ABD hattında gerilimin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
Çinli teknoloji devi Huawei
'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Vancou'un ABD
'ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada
ve ABD hattında gerilimin daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06
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