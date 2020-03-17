Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini... - Son Dakika

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Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini...
6 saat önce
Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:20 Kaynak: AA
Çin, ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.
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