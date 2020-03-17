Çin, ABD'li 3 medya kuruluşuna çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal ediyor - Son Dakika
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Çin, ABD'li 3 medya kuruluşuna çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal ediyor

6 saat önce

Çin, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşı, ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.

Çin, ABD'li 3 medya kuruluşuna çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal ediyor, System.String[]

Çin, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşı, ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.

ABD yönetiminin, Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Şinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosuna yönelik yeni kısıtlamalarının ardından Çin hükümeti, ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istedi.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

ABD'deki Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların, gerekli ve mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.

ABD, Çinli medya kuruluşlarına "yeni" kısıtlama getirmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini belirterek, "ABD hükümeti, bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Çin devletinin, ABD ve diğer ülke vatandaşı gazetecilere karşı daha sert bir gözetim, taciz ve yıldırma taktiği uyguladığını ve bu durumun alınan karara gerekçe olarak gösterildiğini bildiren Pompeo, şunları kaydetmişti:

"ABD hükümeti, uzun zamandır Çinli gazeteciler de dahil yabancı gazetecilerin serbestçe ve misilleme tehdidi olmadan çalışmalarına müsaade ederken, Başkan (Donald) Trump, Pekin tarafından yabancı gazetecilere uygulanan kısıtlamaların yanlış olduğunu vurgulamıştı."

Pompeo, açıklamasında, söz konusu kuruluşlara uygulanan kısıtlamanın üretilen içerikle ilgili olmadığına, kuruluşların ABD'de yaptıkları yayın konusunda herhangi bir engelleme yapılmayacağına işaret ederek, "Amacımız karşılık vermektir. ABD-Çin ilişkisinin diğer alanlarında da yaptığımız gibi gecikmiş bir eşitlik alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu eylemin, Pekin'i, ABD'ye ve Çin'deki diğer yabancı basına daha adil ve mütekabil bir yaklaşım benimsemeye teşvik edeceğini umuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

WSJ muhabirlerine kısıtlamaya tepki

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat'ta aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul ederek, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Şinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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