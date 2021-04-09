Çin, ABD'nin 7 Çinli şirketi kara listeye almasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi - Son Dakika

Çin, ABD'nin 7 Çinli şirketi kara listeye almasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi

09.04.2021 14:37
Çin, ABD'nin 7 Çinli şirketi kara listeye almasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Pekin yönetiminin askeri modernizasyon çabalarına destek verdiği gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye almasına ilişkin, "Çin tarafı gerekli karşı tedbirleri alacak ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Pekin yönetiminin askeri modernizasyon çabalarına destek verdiği gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye almasına ilişkin, "Çin tarafı gerekli karşı tedbirleri alacak ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacak." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin söz konusu şirketleri kara listeye almasına ilişkin, "ABD'nin kendi teknolojik tekelini, egemen konumunu korumak ve Çin'in kalkınmasını dizginlemek için bir kez daha ulusal güvenlik kavramını genişleterek Çinli şirketlere baskı yaptığını" söyledi.

Ülkesinin ABD'nin tutumuna kararlılıkla karşı çıktığını belirten Cao, "Çin tarafı gerekli önlemleri alacak ve Çinli şirketlerin hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacak." dedi.

Cao, ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerin ilerlemesini engellemeye yönelik baskılarının Çin'in kendi teknoloji ve inovasyonunun ilerlemesini önleyemeyeceğini, aksine bu konuda sahip olduğu kararlılık ve iradeyi artıracağını dile getirdi.

ABD'den dün yapılan açıklamada, ilgili şirketlerin Cinan, Şıncın, Vuşi ve Cıngcou Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri ile Şanghay Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik ve Tiencin Phytium Bilgi Teknolojisi olduğu bildirilmişti.

ABD'yi bölge ülkelerinin arasını bozmamaya çağırıyoruz

Cao ayrıca Çin'e ait 200'e yakın balıkçı teknesinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin'in hak iddia ettikleri Whitsun/Niu'ı kayalığı yakınlarına demirlemesi konusunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ne gemi yığma girişimlerinden kaygı duyduklarını açıklamasına değindi.

Niu'ı resifinin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki üzerinde hak iddia ettiği Nanşa Takımadaları/Spratly'nin bir parçası olduğu iddialarını yineleyen Cao, "ABD'yi bölge ülkelerinin farlılıkları ele almasına ve Güney Çin Denizi'nin genel istikrarlı durumunu koruma konusundaki çabalarına saygı göstermeye, aralarına nifak sokmayı bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'in 200 civarı balıkçı gemisi, 7 Mart'ta, Niu'ı/Whitsun resifi yakınlarına demirlemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere, aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin 7 Çinli şirketi kara listeye almasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi - Son Dakika


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