Çin, ABD'nin bazı Çinli öğrencilerin vizesini iptal etmesini kınadı - Son Dakika

Çin, ABD'nin bazı Çinli öğrencilerin vizesini iptal etmesini kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaklaşık bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesini kınadı.

Çin, ABD'nin bazı Çinli öğrencilerin vizesini iptal etmesini kınadı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaklaşık bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin bine yakın Çinli lisansüstü öğrenci ve araştırmacının vizesinin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylemin orada okuyan Çinli öğrencilerin meşru hakları ve çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Bunun açık bir siyasi zulüm ve ayrımcılık olduğunu vurgulayan Cao, ABD'nin bu eyleminin bu ülkede okuyan Çinli öğrencilerin insan haklarını çiğnemek anlamına geldiğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, dün yaptığı açıklamada, "Çin'in askeri birleşme stratejisiyle bağlantılı bazı Çinli lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların önemli çalışmaları elde etmesini önlemek için" vizelerini iptal ettiklerini duyurmuştu.

Çin, 7 Eylül'de ABD'nin Çinli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere getirdiği vize kısıtlamasına karşı, ülkedeki ABD'li medya kuruluşlarında çalışan bazı gazetecilerin basın kartını yenilemeyi askıya almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin bazı Çinli öğrencilerin vizesini iptal etmesini kınadı - Son Dakika

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