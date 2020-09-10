Çin, ABD'nin bazı Çinli öğrencilerin vizesini iptal etmesini kınadı - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaklaşık bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin bine yakın Çinli lisansüstü öğrenci ve araştırmacının vizesinin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylemin orada okuyan Çinli öğrencilerin meşru hakları ve çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Bunun açık bir siyasi zulüm ve ayrımcılık olduğunu vurgulayan Cao, ABD'nin bu eyleminin bu ülkede okuyan Çinli öğrencilerin insan haklarını çiğnemek anlamına geldiğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, dün yaptığı açıklamada, "Çin'in askeri birleşme stratejisiyle bağlantılı bazı Çinli lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların önemli çalışmaları elde etmesini önlemek için" vizelerini iptal ettiklerini duyurmuştu.

Çin, 7 Eylül'de ABD'nin Çinli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere getirdiği vize kısıtlamasına karşı, ülkedeki ABD'li medya kuruluşlarında çalışan bazı gazetecilerin basın kartını yenilemeyi askıya almıştı.