Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı - Son Dakika

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Bakanlığın açıklaması, Çin'in Pacific Networks Corp. ve tamamına sahip olduğu iştiraki ComNet (USA) LLC'ye, Çarşamba günü ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) bu iki şirketin ABD'de telekom hizmetleri sunma izninin kaldırıldığını belirten emrinin resmen tebliğ edilmesinin ardından geldi. Açıklamada söz konusu hamlenin, ABD'nin iş ortamına ciddi hasar verdiği ve Çinli işletmelerin ve ABD'li kullanıcılar da dahil olmak üzere küresel tüketicilerin meşru hak ve çıkarlarını zedelediği dile getirildi. Pacific Networks Corp. ve ComNet (USA) LLC'nin yıllardır ABD'de faaliyet gösterdiğini kaydeden bakanlık, bu şirketlerin her zaman ABD yasa ve yönetmeliklerine ve düzenleyici şartlarına riayet ettiğini ve ticari ilkelere uygun şekilde ABD'deki birçok kullanıcıya yüksek kaliteli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Bakanlık, FCC'ye adil olmayan kararını geri çekmesi ve ulusal güvenlik kavramının genelleştirilmesine ve ekonomik konuların siyasallaşmasına yönelik yanlış uygulamalara son vermesini ayrıca ABD'de yatırım yapan ve faaliyette bulunan Çinli şirketler için adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması çağrısında bulundu. Bakanlık; Çin'in, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetme konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.