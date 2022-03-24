Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı

24.03.2022 12:48
Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Bakanlığın açıklaması, Çin'in Pacific Networks Corp. ve tamamına sahip olduğu iştiraki ComNet (USA) LLC'ye, Çarşamba günü ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) bu iki şirketin ABD'de telekom hizmetleri sunma izninin kaldırıldığını belirten emrinin resmen tebliğ edilmesinin ardından geldi. Açıklamada söz konusu hamlenin, ABD'nin iş ortamına ciddi hasar verdiği ve Çinli işletmelerin […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Bakanlığın açıklaması, Çin'in Pacific Networks Corp. ve tamamına sahip olduğu iştiraki ComNet (USA) LLC'ye, Çarşamba günü ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) bu iki şirketin ABD'de telekom hizmetleri sunma izninin kaldırıldığını belirten emrinin resmen tebliğ edilmesinin ardından geldi. Açıklamada söz konusu hamlenin, ABD'nin iş ortamına ciddi hasar verdiği ve Çinli işletmelerin ve ABD'li kullanıcılar da dahil olmak üzere küresel tüketicilerin meşru hak ve çıkarlarını zedelediği dile getirildi. Pacific Networks Corp. ve ComNet (USA) LLC'nin yıllardır ABD'de faaliyet gösterdiğini kaydeden bakanlık, bu şirketlerin her zaman ABD yasa ve yönetmeliklerine ve düzenleyici şartlarına riayet ettiğini ve ticari ilkelere uygun şekilde ABD'deki birçok kullanıcıya yüksek kaliteli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Bakanlık, FCC'ye adil olmayan kararını geri çekmesi ve ulusal güvenlik kavramının genelleştirilmesine ve ekonomik konuların siyasallaşmasına yönelik yanlış uygulamalara son vermesini ayrıca ABD'de yatırım yapan ve faaliyette bulunan Çinli şirketler için adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması çağrısında bulundu. Bakanlık; Çin'in, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetme konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tebliğ, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement